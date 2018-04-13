Чебоксары, 13 апреля, 2018, 08:11 — ИА Регнум. В Чувашии в марте 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года индекс потребительских цен составил 100,8%, что осталось на уровне аналогичного прошлогоднего периода. По сравнению с мартом 2017 года индекс составил 101,3%, к февралю 2018 года — 100,2%. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Борис Кустодиев. Торговка овощами (фрагмент). 1920

В том числе в марте 2018 года к уровню декабря 2017 года индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 101,%, что на 0,2% выше, чем было за аналогичный период прошлого года. Согласно представленным данным, более всего выросли цены на яйца (+9,4%), сахар (+6,7%), рыбу и морепродукты (+1,2%). Ряд продуктов питания подешевел, более всего — мясо и птица (-3,7%), сливочное масло (-2,7%) и подсолнечное масло (-1,5%).

Непродовольственные товары в марте 2018 года к уровню декабря 2017 года подорожали на 0,7%. В структуре наблюдаемых видов товаров более всего выросли цены на табачные изделия (+3,5%), ткани (+1,5%), одежду и бельё (+0,6%). Подешевели телерадиотовары (-1,3%) и моющие, чистящие средства (-0,6%).

Что касается услуг, то за указанный период цены на них выросли на 0,5%. Более всего подорожали услуги организаций культуры (+5,1%), санаторно-оздоровительные услуги (+4,3%), услуги в сфере зарубежного туризма (+2,3%). В то же время более всего подешевели услуги страхования (-5,7%), медицинские услуги (-0,5%), услуги в сфере пассажирского транспорта и дошкольного воспитания (-0,4%).