Премьер Дании заявил о невозможности остановить «Северный поток – 2»
Копенгаген, 13 апреля, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Дания не может помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», однако может замедлить осуществление этого проекта, заявил премьер-министр страны Ларс Лёкке Расмуссен, сообщает Ritzaus Bureau.
«У нас нет правовых возможностей для того, чтобы предотвратить осуществление этого проекта, однако есть возможности для того, чтобы его замедлить», — заявил Расмуссен, отметив, что Дания имеет возможность помешать прокладке труб у острова Борнхольм.
В этом случае, по его словам, газопровод пройдет через международные воды, а это уже не будет требовать разрешения Дании.
Расмуссен также уверен, что было бы правильным, если переговоры с Россией о строительстве проекта вела Еврокомиссия, а не отдельные страны Евросоюза.
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Напомним, трубопровод «Северный поток — 2» должен пройти по дну Балтийского моря и обеспечить транзит российского газа в Германию в обход территории Украины. Протяженность трубопровода превышает 1,2 тыс. километров, пропускная способность — 55 млрд кубометров в год.
Ранее строительство «Северного потока — 2» по дну Балтийского моря уже согласовали Германия и Финляндия, в настоящее время ожидается согласие Дании и Швеции.
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