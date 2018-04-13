Копенгаген, 13 апреля, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Дания не может помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», однако может замедлить осуществление этого проекта, заявил премьер-министр страны Ларс Лёкке Расмуссен, сообщает Ritzaus Bureau.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток». Трубоукладчик Solitaire

«У нас нет правовых возможностей для того, чтобы предотвратить осуществление этого проекта, однако есть возможности для того, чтобы его замедлить», — заявил Расмуссен, отметив, что Дания имеет возможность помешать прокладке труб у острова Борнхольм.

В этом случае, по его словам, газопровод пройдет через международные воды, а это уже не будет требовать разрешения Дании.

Расмуссен также уверен, что было бы правильным, если переговоры с Россией о строительстве проекта вела Еврокомиссия, а не отдельные страны Евросоюза.

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Напомним, трубопровод «Северный поток — 2» должен пройти по дну Балтийского моря и обеспечить транзит российского газа в Германию в обход территории Украины. Протяженность трубопровода превышает 1,2 тыс. километров, пропускная способность — 55 млрд кубометров в год.

Ранее строительство «Северного потока — 2» по дну Балтийского моря уже согласовали Германия и Финляндия, в настоящее время ожидается согласие Дании и Швеции.

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