Тель-Авив, Израиль, 13 апреля, 2018, 08:09 — ИА Регнум. В ходе продолжающихся демонстраций в секторе Газа погибли еще два палестинца, сообщает 13 апреля Al Jazeera.

Флаг Палестины

28-летний Абдулла Мохаммед аль-Шухри был застрелен недалеко от города Хан-Юнис, отметили в министерстве здравоохранения Газы.

Он скончался от полученных ран в госпитале, после того, как был ранен во время акций протеста, проходящих в регионе.

Помимо аль-Шухри погиб еще один палестинец — 31-летний Мохаммед Абу Хаджила. Он получил смертельное ранение от ракетного удара израильской авиации, позднее он также скончался в госпитале.

В общей сложности в ходе массовых акций протеста, начавшихся 30 марта, погибли 34 палестинца. Ранения получили свыше 3 тыс. человек.

Акции протеста приурочены к 70-летней годовщины изгнания палестинцев израильтянами с их земли. Эта дата также является датой основания еврейского государства: что для одних является праздником, для других трагедия.