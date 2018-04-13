Лондон, 13 апреля, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Глава правительства Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп продолжат совместную работу над международным ответом на «химическую атаку» в сирийском городе Дума. Об этом сообщает пресс-служба британского премьер-министра.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Отмечается, что соответствующее решение было принято по результатам состоявшегося 12 апреля телефонного разговора между Мэй и Трампом.

«Они (Мэй и Трамп, прим. ИА REGNUM ) согласились с необходимостью наказать режим (президента Сирии Башара) Асада за нападение с применением химического оружия», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что лидеры США и Великобритании договорились о продолжении тесного сотрудничества по вопросу ответа международного сообщества на инцидент в Думе.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их союзники не раз голословно заявляли об ответственности законно избранного президента Сирии Башара Асада, России и Ирана за якобы имевшую место «химатаку» в городе Дума.

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11 апреля Трамп предупредил Россию о грядущем нападении на Дамаск с использованием «красивых и умных» американских ракет. Впрочем, уже на следующий день Трамп пояснил, что «не называл конкретных сроков» возможного удара по Сирии.

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