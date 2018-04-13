Киев, 13 апреля, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Украинскую строительную компанию «Киевгорстрой» обстреляли в столице Украины из гранатомета в ночь на 13 апреля, сообщает УНИАН.

Выстрел из гранатомета

Согласно сообщению, неизвестные примерно в 02:00 выстрелили в отдел продаж «Киевгорстроя». Взрыв также задел расположенный рядом ресторан «Хмели-сунели». Полиция обнаружила хвостовик снаряда в здании строительной компании, а гранатомет — через дорогу от здания.

Преступники спилили с гранатомета номер, поэтому установить его происхождение затруднительно. На месте находятся не менее четырех полицейских автомобилей, работают следователи. Информации о пострадавших нет.

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Напомним, в последнее время в Киеве небезопасно. Так, 2 апреля неизвестные на двух автомобилях обстреляли машину марки Porche Cayenne, а также избили иностранца 1988 года рождения. А в ночь на 2 апреля в Киеве был взорван автомобиль Volkswagen, пострадавших не было.

Также инцидент с взрывными устройствами произошел в Черкассах. Неизвестные ночью бросили две гранаты в здание «Фотоприбора», входящего в госконцерн «Укроборонпром». Одна граната не взорвалась, другая взрывом выбила стекла, никто не пострадал.