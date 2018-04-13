Москва, 13 апреля, 2018, 08:02 — ИА Регнум. В Москве установят первый памятник русскому писателю Ивану Тургеневу. Он появится в Хамовниках. Такое решение приняла комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме.

Илья Репин. ИванТургенев. 1874

Предложение о безвозмездном возведении памятника поступило от одной из коммерческих компаний. Планируется, что памятник установят в сквере Тургенева вблизи музея писателя на Остоженке.

Модель памятника создается народным художником России Сергеем Казанцевым. По проекту писатель Иван Тургенев изображён в 30-летнем возрасте в тот период, когда он посещал Москву и останавливался в доме своей матери на Остоженке.

«Помимо фигуры писателя скульптором предложена композиция «Муму», изображающая собаку из одноименного рассказа Тургенева, действие которого происходило в доме на Остоженке», — говорится в экспертном заключении по рабочей модели памятника.

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9 ноября 2018 года отмечается 200-летие со дня рождения Ивана Тургенева. В Москве на данный момент установлен лишь бюст писателя. Он находится перед библиотекой-читальней его имени.

Также комиссией по монументальному искусству при Мосгордуме одобрила установку в парке Победы на Поклонной горе памятника, посвященного павшим на территории России словенским воинам.

«К нам обратилось посольство Республики Словения с предложением о возведении памятника», — рассказал председатель комиссии Игорь Воскресенский.

Предполагается, что памятник установят на территории парка Победы на Поклонной горе. Средства на его создание также выделила Словения.

Напомним, именем писателя в столице названа станция метрополитена «Тургеневская», есть библиотека-читальня имени И. С. Тургенева и музей И. С. Тургенева («дом Муму»).

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве возле музея «Старый английский двор» появится памятник Уильяму Шекспиру. Средства на памятник, призванный популяризовать литературное творчество английского писателя, выделит Британский Совет в России — отдел культуры британского посольства в Москве.

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