Вашингтон, 13 апреля, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп предложил рассмотреть идею возобновления сотрудничества с другими странами в рамках Транстихоокеанского партнёрства, пишет 12 апреля газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

С этой целью Трамп встретился с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и директором национального совета по экономике Ларри Кудлоу. Им поручено проработать инициативу на предмет целесообразности переговоров по заключению нового соглашения со странами региона.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдсей Уолтерс пояснила, что американский лидер последователен в своих предложениях: сначала он сдержал обещание прекратить участие в Тихоокеанском партнерстве, но затем выдвигал условие о необходимости создания через партнерство более выгодных позиций для Вашинтона.

«С этой целью он попросил посла Лайтхайзера и директора Кудлоу еще раз изучить, может ли такое лучшее соглашение быть предметом переговоров или нет», — сказала Уолтерс.

Напомним, в 2017 году Трамп сообщал, что выступает против многосторонних форматов сотрудничества и предпочитает договариваться с каждой страной по отдельности. Возвращение США к сотрудничеству со странами тихоокеанского региона может быть обусловлено ухудшением отношений с Китаем, который готов сократить спрос на продукцию американских фермеров.

4 февраля 2016 года двенадцать стран Азиатско-Тихоокеанского региона подписали соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве (Trans-Pacific Partnership, TPP). В рамках договора стороны обязались снизить торговые барьеры и ввести регулирование некоторых отношений. Также в формате партнерства предусмотрено создание зоны свободной торговли. В число участников соглашения в момент образования партнерства вошли США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу.