Пуэбла, Мексика, 13 апреля, 2018, 08:00 — ИА Регнум. 12 апреля был убит мэр мексиканского города Тлалнепантла (штат Пуэбла). Об этом сообщила прокуратура штата через свой аккаунт в Twitter.

Стрельба из пистолета

Нападение произошло в окрестностях муниципалитета Сан-Франсиско Микстла. Мэр Хосе Эфраин Гарсия ехал на своем автомобиле, когда дорогу перед ним заблокировали две машины с преступниками. Бандиты расстреляли мэра из огнестрельного оружия.

Хосе Эфраин Гарсия был членом левой партии Partido del Trabajo, которая поддерживает на предстоящих президентских выборах кандидата Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Выборы в стране пройдут 1 июля.

В преддверии выборов в Мексике отмечается беспрецедентный рост насилия. Бандиты из наркокартелей убивают всех политических деятелей в провинции, которые заявляют о планах борьбы с преступностью.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 11 апреля была убита депутат от партии «Зеленых» 25-летняя Марибель Барахас.