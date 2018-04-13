Красноярск, 13 апреля, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Великобритания извинилась за незаконный досмотр самолёта авиакомпании «Аэрофлот», который был проведён в конце марта в аэропорту «Хитроу». Об этом сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов в кулуарах Красноярского экономического форума.

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Россия требует от Британии объяснений провокации в «Хитроу»

По его словам, извинения были получены от Центра по безопасности полётов под эгидой IСAO, который работает на территории Великобритании. Кроме того, цент также предоставил о объяснения причин проверки воздушного судна. Их министр уточнять не стал.

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"Предоставил. И даже извинился», — сказал Соколов, отвечая на вопросы журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, полный досмотр пассажирского самолёта авиакомпании «Аэрофлот», который должен был выполнить рейс Лондон — Москва, сотрудники британской полиции и таможни провели в лондонском аэропорту «Хитроу» 30 марта. При этом экипажу лайнера не были названы причины и цели осмотра. Кроме того, британская сторона намеревалась провести досмотр без присутствия командира корабля, однако его участие удалось отстоять только после прибытия в аэропорт сотрудника посольства РФ в Лондоне и долгих переговоров.

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По итогам досмотра британские представители отказались предоставить какие-либо письменные документы, обосновывающие их действия. С результатами досмотра российскую сторону никто не ознакомил.

Позже МИД РФ сообщил, что досмотр воздушного судна был проведен с нарушением всех существующих норм для подобных мероприятий. В связи с инцидентом посольство России в Лондоне направило ноту протеста британским властям. Произошедшее в дипломатическом ведомстве назвали «грубой провокацией».

Британская сторона назвала проведённые мероприятия обычной проверкой воздушного судна, прибывшего рейсом «из страны высокого риска», отметив, что досмотр не был связан с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочери Юлии в британском Солсбери.