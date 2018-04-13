Чита, 13 апреля, 2018, 07:57 — ИА Регнум. В Чите заседание клуба стратегических инициатив, на котором обсуждалась тема оттока населения из Забайкальского края, обернулось скандалом. После непродолжительного пресс-подхода, на котором замминистра труда и социальной защиты населения региона Инна Щеглова сообщила, что если не предпринимать никаких мер, до 2025 года край покинут около 50 тысяч человек, СМИ попросили удалиться, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

Один из членов клуба — заместитель директора ГТРК-Чита Игорь Кунгуров поблагодарил прессу за участие в протокольной съемке и пояснил, что журналисты смущают членов клуба, — заседание неофициальное, передаёт zab.ru.

Позже стало известно, что в ходе заседания зампред краевого правительства по социальным вопросам Аягма Ванчикова назвала миграцию «острейшей проблемой для Забайкалья».

«С 1970 года выезд населения не компенсируется встречным потоком мигрантов из западной части страны. Если в 1970 году к нам в регион прибыли 104 тысячи человек, то за 2017 год — 27 тысяч человек. Вместе с тем выбыли 93 тысячи человек в 1970 году, а в 2017 году — 35 860 человек», — пояснила чиновница.

По её словам, из числа уехавших из Забайкальского края с высшим, неполным высшим и средним профессиональным образованием было 60,8%. Среди прибывших с высшим, неполным высшим и средним профессиональным образованием — 55,4%.

Также сообщается, что участники клуба обсудили вопрос создания в Забайкальском крае центров притяжения населения из малых сёл, но где именно они появятся, неизвестно.

«Двенадцать районов Забайкалья находятся по соседству с Китаем и Монголией, и «оголять госграницу нельзя», — подчеркнула замминистра труда и социальной защиты населения региона Инна Щеглова.

Напомним, в марте 2018 года член Совета Федерации РФ Баир Жамсуев сообщал, что Забайкалье находится на первом месте по миграции в России и Сибирском федеральном округе. Причём забайкальцы уезжают преимущественно в Бурятию, Красноярский и Краснодарский края. В последнее время наметилась тенденция к переезду в регионы Дальнего Востока.

А опрос о намерении жителей Забайкалья уехать из края, проведённый в конце 2017 года доцентом читинского института Байкальского государственного университета Алексеем Янковым, показал, что больше половины (53,5%) из шестисот попавших в выборку респондентов заявили о желании сменить Забайкальский край на другое место жительства. Причём более 10% опрошенных намерены сделать это в ближайший год.

Данные исследователей подтверждаются и официальной статистикой. По оперативным данным Байкалкрайстата, в январе — декабре 2017 года в регионе по-прежнему сохраняется устойчивая миграционная убыль населения края. Только за январь — октябрь 2017 года в результате миграционного оттока численность населения Забайкалья сократилась на 6384 человека. Причём за счёт межрегиональной миграции население края сократилось на 6074 человека (в январе — октябре 2016 год — на 5235 человек).

На президентских выборах 2018 года регион показал худшую в Сибири явку.