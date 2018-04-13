Вашингтон, 13 апреля, 2018, 07:44 — ИА Регнум. Бывший директор ФБР Джеймс Коми в своей новой книге критично описывает президента США Дональда Трампа, сравнивая того с мафиози. Об этом сообщает 13 апреля агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Автор книги не только сравнивает Трампа с главой преступного сообщества, но и называет его «эгоистом», подбирающим свою команду исключительно по принципу «личной преданности». Кроме того, Коми раскрывает новые подробности, касающиеся своих взаимоотношений с Трампом.

В книге Коми Трамп назван «невероятным лгуном, создавшим вокруг себя оболочку альтернативной реальности».

Также экс-директор ФБР описывает, как именно шёл процесс принятия решений в отношении расследования взлома электронной почты Хиллари Клинтон перед выборами в 2016 году. Трамп в описании Коми выглядит бандитом, пытающимся размыть грань между правоохранительными органами и политическим управлением страны.

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Если верить журналистам AP, в книге описано, как именно Трамп давил на Коми в связи с его расследованием российского вмешательства в американские выборы 2016 года.

Напомним, после своей инаугурации Дональд Трамп вначале оставил Коми на его посту, однако в мае 2017 года уволил его под предлогом «неэффективного руководства» ведомством. Противники президента США увязывали это увольнение с расследованием о «вмешательстве» России в американские выборы.

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