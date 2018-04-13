Вашингтон, 13 апреля, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен принять окончательное решение по Сирии после изучения разведывательных данных, сообщила 12 апреля журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Залп.Трамп

О необходимости «возмездия» за якобы имевшую место химическую атаку в Сирии раньше сообщал сам американский президент. 9 апреля он выступил с воинственной речью, обвинив сирийские власти в использовании химоружия в городе Дума, и не стал исключать, что ответом на этот акт может стать военный удар по объектам в Сирии. Никаких доказательств в пользу выдвинутых обвинений в Вашингтоне не представили.

«Окончательное решение не принято. Мы продолжаем изучать разведывательные данные и ведем переговоры с нашими партнерами и союзниками», — сказала Сандерс.

По ее словам, американский президент будет добиваться совместного решения вопроса вместе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Ранее Макрон напомнил о существовании «красных линий», которые не должен пересекать президент Сирии Башар Асад. Одной из таких линий является использование химоружия. Французский президент заявил, что атаке могут подвергнуться «химические объекты» правительства Сирии, и решение Парижа не будет зависеть от резолюций СБ ООН.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила несогласие по вопросу совместного удара по Сирии ввиду отсутствия доказательств причастности сирийских властей к упомянутым атакам.

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Несмотря на продолжающуюся дискуссию, военным руководством США принято решение направить к берегам Сирии ударную группу ВМС США во главе с авианосцем USS Harry S. Truman. В составе группировки находится атомный авианосец, ракетный крейсер и четыре ракетных эсминца, а также корабли сопровождения. По пути следования к военной эскадре присоединится фрегат военно-морских сил Германии.

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