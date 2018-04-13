Принц Саудовской Аравии завершил свое длительное международное турне
Эр-Рияд, 13 апреля, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман завершил свое международное турне и вернулся на родину, сообщает 13 апреля Al Arabia.
Будучи за границей он посетил Великобританию, Францию, Испанию, а также Соединенные Штаты.
Наследник престола встретился с лидерами вышеуказанных стран, а также с представителями элиты. В ходе переговоров были подписаны многочисленные соглашения о сотрудничестве.
В частности между Парижем и Эр-Риядом были заключены соглашения на сумму $18 млрд.
Также Мохаммед бин Салман провел встречу с президентом США Дональдом Трампам. Глава Белого дома подчеркнул, что королевство является близким другом и союзником Вашингтона.
Напомним, Саудовская Аравия является одной из богатейших стран мира. Данная ситуация сложилась благодаря огромным запасам энергоресурсов, которые экспортирует королевство. Благодаря этому Эр-Рияд ведет активную международную политику.