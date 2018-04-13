Эр-Рияд, 13 апреля, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман завершил свое международное турне и вернулся на родину, сообщает 13 апреля Al Arabia.

Принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман Аль Сауд

Будучи за границей он посетил Великобританию, Францию, Испанию, а также Соединенные Штаты.

Наследник престола встретился с лидерами вышеуказанных стран, а также с представителями элиты. В ходе переговоров были подписаны многочисленные соглашения о сотрудничестве.

В частности между Парижем и Эр-Риядом были заключены соглашения на сумму $18 млрд.

Также Мохаммед бин Салман провел встречу с президентом США Дональдом Трампам. Глава Белого дома подчеркнул, что королевство является близким другом и союзником Вашингтона.

Напомним, Саудовская Аравия является одной из богатейших стран мира. Данная ситуация сложилась благодаря огромным запасам энергоресурсов, которые экспортирует королевство. Благодаря этому Эр-Рияд ведет активную международную политику.