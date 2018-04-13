Вашингтон, 13 апреля, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что в Сирии несколько недель назад погибло «несколько сотен» граждан России. Об этом пишет 12 апреля журнал Time.

Gage Skidmore Майк Помпео

Выдвинутый на пост руководителя внешнеполитического ведомства действующий директор ЦРУ сообщил об этом во время выступления на слушаниях в сенате, отмечает издание.

«В Сирии несколько недель назад русские попали в переделку. Несколько сотен были убиты», — заявил Помпео.

Никакими фактами свои слова он не подтвердил. Отметим, вероятнее всего, речь идёт о факте обстрела коалиции во главе с США сирийских подразделений, воюющих на стороне Дамаска, в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года.

Напомним, согласно растиражированной информации западных СМИ, во время налёта якобы погибли сотни российских военных из частных военных компаний. Между тем данная информация никогда не была подтверждена никакими заслуживающими внимания источниками. Агентство Bloomberg сообщало о сотне погибших граждан России. В МИД РФ, комментируя сообщения западных СМИ, назвали их «классической дезинформацией».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным группы Conflict Intelligence Team, которая занимается расследованиями фактов различных военных кампаний в Сирии, в результате вышеупомянутого авиаудара коалиции погибли четверо граждан России.

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Добавим, удар коалиции был нанесён с применением миномётов, реактивных систем залпового огня и боевых вертолётов.