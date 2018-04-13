Барнаул, 13 апреля, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Алтайский край выполнил федеральную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 — 2017 годы. Проект, предусматривающий расселение 153,53 тыс. кв. м жилья, в котором проживали 11,5 тыс. жителей, реализовывался на территории 24 муниципальных образований региона, его общая стоимость составила 4,7 млрд рублей, большую часть из которых (3 млрд рублей) выделил Фонд содействия реформированию ЖКХ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, с 2019 года будет запущена новая программа, но пока её нет, в Алтайском крае решили самостоятельно поддержать самых нуждающихся в жилье.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Ветхое жилье

В течение ближайших двух лет (2018 — 2019 годы) новые квартиры взамен аварийных получат 519 жителей Алтайского края. За это время планируется расселить 282 жилых помещения в 33 аварийных многоквартирных домах. На эти цели в краевом бюджете заложено 300 миллионов рублей.

«Точные условия вхождения в программу 2019 года пока неизвестны, они только вырабатываются. Мы вносим свои предложения. Эта программа будет касаться аварийного и ветхого жилья, поставленного на учет после 1 января 2012 года. Сегодня в крае 374 таких объекта», — отметил алтайский губернатор Александр Карлин.

Напомним, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая 11 апреля с отчетом перед депутатами Госдумы, назвал программу расселения аварийного жилья беспрецедентной по масштабам и не имеющей аналогов:

«Хочу сообщить, в том числе и фракции «Единой России», которая этот вопрос задавала: по состоянию на 1 марта в новые квартиры переехало 678 тысяч человек, расселено 10,5 млн кв. м такого жилья. Фактически с нуля был построен город величиной, например, с Ижевск или Барнаул».

В Алтайском крае новые списки подлежащих расселению домов начали формировать задолго до завершения государственных программ. По состоянию на 1 января 2018 года в реестре Алтайского края числится 396 аварийных домов общей площадью более 150 тысяч квадратных метров. В расселении нуждаются 10 тысяч жителей региона.