Москва, 13 апреля, 2018, 07:12 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 12 апреля вблизи уровней закрытия. В ходе американских торгов цена на нефть сорта Brent снижалась до 71,08 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Vneconomy.vn Нефть

Давление на цены оказали укрепление доллара и фиксация прибыли по длинным позициям на фоне смягчения риторики Трампа в отношении Сирии.

Поддержку нефтяному рынку оказал апрельский доклад ОПЕК, в котором был незначительно повышен прогноз роста мирового спроса на нефть в 2018 году на 0,03 млн, до 1,63 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 13 апреля, баррель Brent стоит $71,80 (-0,42%). Пока ситуация с Сирией не разрешится цена останется торговаться в диапазоне $71,00 — $73,00. На торгах в Европе вероятен рост котировок до $72,45.

Напомним, 12 апреля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,05%, до $72,02 за баррель, WTI повысилась на 0,31%, до $66,74 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июне 2018 года на СПбМТСБ составляет $68,59 за баррель.

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