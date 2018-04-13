Москва, 13 апреля, 2018, 07:07 — ИА Регнум. Второй день подряд торги по рублю завершаются в плюсе. Рубль отыграл 12 апреля у иностранных валюты 50% потерь, которые он понес после введения новых антироссийских санкций и эскалации конфликта в Сирии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Аамериканский президент Дональд Трамп 9 апреля обвинил Дамаск в применении химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте, пригрозив нанести ракетный удар по Сирии и призвал Россию быть готовой к запуску новых и «умных» американских ракет. На этих заявлениях курс доллара США повышался до 65 руб., курс евро — до 80 руб.

12 апреля американский лидер заявил, что не называл сроков удара по Сирии, добавив, что это может произойти «совсем не скоро». Трамп пишет посты в твиттер, так как считает это надежным способом избежать спекуляций в СМИ. По факту же, от его твитов стало ещё больше спекуляций.

В последние дни его твит-дипломатии дала положительный эффект для российского бюджета. Резкими заявлениями в адрес России он вызвал панику на нефтяном рынке, а при ослаблении рубля стоимость бочки Brent подскочила до 4752 руб. В результате российский бюджет получит больше средств.

Сегодня, 13, нефть на торгах в Азии торгуется в минусе на 0,47%. Российская валюта остается чувствительна к сирийской теме и останется под давлением ещё несколько дней, пока ситуация не разрешится окончательно.

В паре доллар/рубль сформировались границы 61,26 — 65,06 для будущего бокового движения. Если Штаты откажутся от ракетного удара по Сирии, то в рамках дальнейшей нисходящей коррекции цена может в моменте упасть 60,79 руб. В паре евро/рубль ожидается боковое движение между 75,60 — 80,50.

Здесь ещё нужно рассматривать сценарий, что США могут нанести удар по Сирии никого не предупредив второй раз. В этом случае рубль ослабится к доллару до 66 рублей, к евро — до 82 рублей.

Напомним, 12 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 60 коп. (-0,96%), до 61,99 руб., курс евро — на 104 коп. (-1,35%), до 76,42 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,9 млрд (-49,48%), евро/рубль — 645,6 млн евро (-3,54%).

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