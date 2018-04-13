Вашингтон, 13 апреля, 2018, 06:58 — ИА Регнум. «Коламбус Блю Джекетс», выступающий в Восточной Конференции НХЛ, во второй раз подряд прорывается в игру на вылет и вступит в борьбу за заветную чашу — Кубок Стэнли. Команде из штата Огайо снова не повезло с соперником в первом раунде — «Вашингтон Кэпиталз» с несокрушимым Александром Овечкиным.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В прошлом сезоне «жакетам» достался будущий обладатель кубка — «Питтсбург Пингвинз», который превзошел «Коламбус» по итогам пяти встреч. Даже лучший голкипер НХЛ прошлого сезона Сергей Бобровский, получивший на NHLAwards 2017 вторую «Везина Трофи» в карьере как лучший вратарь регулярного сезона, не смог спасти свою команду от разгромного вылета из плей-офф, несмотря на блестящий регулярный сезон. Вспоминая предыдущий сезон НХЛ, нельзя обойти вниманием удивительную игру «БлюДжекетс» на старте регулярного сезона, когда команда в буквальном смысле вынесла «Монреаль» со счётом 10:1, оставив болельщикам незабываемые впечатления от игры. Тогда команда закончила сезон на одной из первых строчек общего зачёта НХЛ, набрав 97 очков при 45 выигранных встречах и закрепив за собой 14-е место в общем зачёте лиги.

Текущий сезон явно не впечатлил болельщиков «жакетов» своей зрелищностью, только лишь новичок команды Артемий Панарин поразил своей стойкостью и проявленными лидерскими качествами, доказав искусным канадским любителям хоккея, что может многое даже без именитых партнёров по звену. Несмотря на обмен из «Чикаго», Панарин прибавил в результативности в течение сезона, к концу набрав 82 очка и установив личный рекорд по результативности за сезон в НХЛ. Артемий Панарин стал главной звездой «Коламбуса» этого сезона, но ему одному не удастся протащить команду через сплочённый и нацеленный на кубок «Вашингтон». Провалившие сезон лидеры «жакетов» предыдущих лет не способны составить должную конкуренцию атакующей линии «Кэпиталз». Пришедший в дедлайн Томаш Ванек добавил бодрости «жакетам», сформировав основную атакующую тройку, регулярно набирающую очки. Вингерами тройки являются Панарин и Ванек, соответственно главные бомбардиры команды — Артемий Панарин (82 очка), Томаш Ванек (56 очка). Главным на точке вбрасывания в звене приходится Пьер-Люк Дюбуа, дебютирующий за команду в этом сезоне, после того как был выбран «Джекетс» под 3-м номером драфта 2016 года, перед чем Патрик Лайне и Остон Мэттьюс ушли в «Виннипег» и «Торонто», соответственно. Дюбуа стал четвёртым бомбардиром «жакетов» по итогам регулярного сезона, отличившись 48 (20+28) очками и положительным показателем полезности в «+8» за 82 игры. Подводя итоги разбора «Коламбуса» в преддверии плей-офф, можно утвердительно сказать, что «Джекетс» вполне по силам ухватиться за один-два матча в серии против «Кэпиталз», но нехватка лидеров в команде не даёт надежд на лучший результат.

Результаты «Вашингтона», как всегда, на голову выше показателей «Джекетс». Количество лидеров, способных изменить игру в любой момент, надёжная оборонительная линия, состоящая как из опытных ветеранов, так и из молодых амбициозных парней, стремящихся к мировой известности и месту в стартовом составе. Подобных «гейм чейнджеров» у «Кэпиталз» полным-полно, чего стоит только связка Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, чьё взаимопонимание при помощи в обороне Дмитрия Орлова становится несокрушимой мощью, ломающее оборону каждой команды НХЛ.

Сравнивая статистику Евгения и Александра за прошедший регулярный сезон, обращаешь внимание на прирост Евгения, ключевую роль в котором сыграл не кто иной, как Александр Овечкин, благодаря своим 49 голам при 87 набранных очках. Воспитанник челябинского «Трактора» набрал рекордные для себя 83 очка за сезон, отличившись 56 голевыми передачами, став первым ассистентом клуба. Передачи Евгения Кузнецова, чьё видение льда потрясает канадских комментаторов, способны переломить ход встречи, если в правильное время, в правильном месте окажется Александр Овечкин, способный превратить любую передачу в голевую. Также из российской «банды» «Вашингтона» отличается Дмитрий Орлов, задающий жару на канадско-американских площадках своими великолепными силовыми приёмами. Помимо силовой игры, Дмитрий способен порвать сетку ворот мощным щелчком с дальней дистанции, что свойственно игрокам его амплуа, но сила его щелчка чрезмерна велика. Дмитрий явный пример настоящего любителя побороться у борта, что ему будет легко делать с малорослыми игроками «Джекетс», которые не смогут противостоять мощному Дмитрию в силовой борьбе.

Помимо российских лидеров «Кэпиталз», за столичную команду выступают игроки, являющиеся крепким костяком сборной США. К примеру, известный российским болельщикам по обидному буллиту в ворота Сергея Бобровского Ти Джей Оши, выбивший в четвертьфинале сборную России на олимпиаде 2014 года в Сочи.

Также примечательны два защитника, Джон Карлсон и Мэтт Нисканен, составляющие прекрасную пару, что в сборной США, что в «Вашингтоне». Мэтт входит в топ 25 по показателю полезности, что само собой гарантирует сопернику тугую игру в атаке. Джон Карлсон, проводящий всю карьеру в «Кэпс», уже давно знаменит как универсальный защитник, способный и содействовать команде в атаке, и отрабатывать в обороне. Вероятно, «Вашингтону» не составит труда пройти «Коламбус» и прорваться во второй раунд, но не настигнет ли «Кэпиталз» их ежегодная участь, когда после удачного регулярного сезона второй раунд плей-офф Кубка Стэнли становится для них потолком?