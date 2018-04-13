Москва, 13 апреля, 2018, 06:20 — ИА Регнум. Иностранные военные самолеты провели разведку у российских границ: за неделю зафиксировано 24 единицы, пишет газета «Красная звезда».

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Российские летчики за этот период четыре раза поднимались на перехват и сопровождение летательных аппаратов у границ государства.

Нарушений воздушного пространства России не допущено.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 30 марта, за неделю разведку вдоль российских границ вели 23 иностранных самолета. Российские летчики шесть раз поднимались на их перехват и сопровождение.