Вашингтон, 13 апреля, 2018, 04:39 — ИА Регнум. Ужесточение ядерной сделки с Ираном следует проводить американскому руководству, считает кандидат в госсекретари США Майк Помпео, пишет The Washington Post.

Gage Skidmore Майк Помпео

Помпео, кандидатура которого на должность главы американской дипломатии рассматривается сенатом США, 12 апреля заявил, что в любом случае будет настаивать на ужесточении условий ядерной сделки с Ираном.

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Напомним, 12 мая 2018 года американский президент Дональд Трамп должен принять решение по так называемой ядерной сделке с Ираном. Один из вариантов — полный отказ от соглашения с Тегераном, который сворачивает свою ядерную программу «в обмен» на поэтапное снятие западных санкций.

Стоит отметить, что у Вашингтона в отношении Тегерана действуют не только санкции, которые введены западными странами, но и дополнительные ограничения. Ядерная сделка остро не проблематизировалась Вашингтоном до прихода Трампа в Белый дом.

Заняв Овальный кабинет, Трамп назвал Иран «террористическим государством» (на этой позиции стоит Израиль) и несколько раз откладывал решение по ядерной сделке. В 2018 году, однако, он заявил, что больше откладывать решение не намерен и что все решится в мае.

12 января Трамп заявил, что у конгресса и европейских депутатов осталось 120 дней, чтобы сформулировать поправки к Совместному всеобъемлющему плану действий (в Вашингтоне его называют ядерной сделкой). Если условия не будут ужесточены, США выйдут из договора.

«Это последний шанс. Или будут признаны катастрофические изъяны сделки, или Соединенные Штаты выйдут из нее», — заявил Трамп.