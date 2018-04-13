Нижний Новгород, 13 апреля, 2018, 03:39 — ИА Регнум. Прожиточный минимум в Нижегородской области на первый квартал 2018 года хоть и поднимут относительно четвёртого квартала 2017 года — с 8 739 до 9 165 рублей, но до показателя третьего квартала он так и не дойдёт (9 370 рублей). Для общественного обсуждения проект постановления о новых величинах обнародован до 18 апреля 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Для трудоспособного населения показатель составит 9841 рубль против 9 388 рублей в четвёртом квартале 2017 года, для пенсионеров — 7573 рубля против 7 229 рублей, а для детей — 9548 рублей против 9 009 рублей. Следует отметить, что для пенсионеров с целью установления соцдоплаты к пенсии, которая предусмотрена законом, величина в этом отдельном случае будет 8 100 рублей.

Для сравнения, в третьем квартале минимум для трудоспособного населения был 10 065 рублей, для пенсионеров — — 7715 рублей, а для детей — 9717 рублей.

Напомним, данный показатель определяет стоимость продуктов, минимального набора услуг и непродовольственных товаров, которые необходимы «для обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья». Снижение показателей в четвёртом квартале 2017 года могло бы означать, что цены на этот минимальный набор снизились, но данные Росстата говорят, как раз об обратном. Индекс потребительских цен на товары и услуги (одна из величин, позволяющая оценить средний уровень цен) в последнем квартале в регионе менялся следующим образом: с 100,03% в октябре до 100,26% в ноябре и до 100,39% в декабре.

Между тем, в первые три месяца 2018 года органы статистики также отмечали колебание индекса цен, но если в феврале относительно января он снизился — с 100,48% до 100,31%, то уже в марте отыграл понижение, увеличившись до 100,52%. Это происходит на фоне снижения реальных располагаемых денежных доходов жителей Нижегородской области. Так, в феврале 2018 года относительно февраля 2017 года она снизились на 1%, в январе почти на 2%.

А следствием уже этого явления стало, например, снижение объёмов приобретения платных услуг за январь-февраль 2018 года относительно такого же периода 2017 года — на 0,7%.