Вашингтон, 13 апреля, 2018, 03:23 — ИА Регнум. Военное вторжение в Северную Корею со стороны США имело бы катастрофические последствия для мира, заявил Майк Помпео, кандидат на должность американского госсекретаря, пишет The Washington Post.

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Отвечая на вопросы сената конгресса США в связи с рассмотрением его кандидатуры на пост главы госдепа, Помпео заявил, что последствия атаки Пентагона на Северную Корею, вооруженную ядерным оружием, будут «катастрофическими».

Отметим, что вопрос был задан сенатором Эдом Марки (Демократическая партия). Демократ процитировал высказывание представителя Пентагона о том, что «единственным способом избавиться от ядерного оружия Пхеньяна было бы наземное вторжение».

Марки, задавая вопрос, высказал мнение, что в случае такого шага десятки тысяч американцев были бы убиты в течение нескольких дней.

Помпео ответил, что это было бы оправдано лишь в случае, когда лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прямо угрожал бы США и это было бы подтверждено точными данными. Но война с Северной Кореей стала бы катастрофой.

Напомним, 12 апреля сенат рассматривал кандидатуру Помпео на должность госсекретаря США. Претендент на пост главы американской дипломатии ответил на ряд вопросов, касающихся международной и внутренней политики.

Относительно взаимоотношений с Россией Помпео заявил, что он бы усилил санкции против Москвы, потому что ее «поведение» не устраивает Вашингтон. Ему задали ряд вопросов по «вмешательству» России в выборы 2016 года, но часть из них Помпео оставил без ответа.

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