Киев, 13 апреля, 2018, 02:57 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко подписал 12 апреля в Киеве в присутствии премьер-министра Молдавии Павла Филипа закон о вступлении в силу Соглашения о совместном контроле на молдавско-украинской границе, по факту означающего полную блокаду Приднестровской Молдавской Республики. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Молдавии, Филип поблагодарил Киев за этот «важный шаг, который позволит Республике Молдова полностью контролировать молдавско-украинскую государственную границу, в том числе на приднестровском сегменте».

President.gov.ua Пётр Порошенко и Павел Филипп

Речь идет о приднестровско-украинской границе. Совместный молдавско-украинский контроль уже осуществляется с июля 2017 года в пилотном режиме на пропускном пункте «Кучурган-Первомайск», находящемся на территории Украины. Вступление в силу соглашения позволит разместить молдавских силовиков на всех пунктах пересечения границы со стороны Украины.

В качестве приоритетов на ближайшее время Филип и Порошенко наметили открытие моста между селами Унгурь и Бороница и ускорение процесса демаркации молдавско-украинской границы. Они также обсудили проблему защиты экосистемы бассейна реки Днестр и проект соглашения о функционировании Днестровского комплексного гидроузла.

Премьер-министр Молдавии Павел Филип находится на Украине с визитом и примет участие в Форуме по безопасности, который проводится в Киеве.

17 июля 2017 года молдавский премьер Павел Филип и украинский лидер Петр Порошенко открыли первый молдавско-украинский совместный КПП на приднестровско-украинской границе. Молдавия и Украина выразили намерение до конца года ввести совместный контроль на всем протяжении приднестровско-украинской границы на территории Украины, однако до сих пор других совместных пунктов не появилось.

Создание совместных пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) нарушает законодательство самой Украины, а также означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей. По подсчетам приднестровских властей, это нанесет прямой ущерб экономике ПМР в размере около $40 млн, а также оставит без работы и средств к существованию около 10% населения республики.