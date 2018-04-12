Киев, 13 апреля, 2018, 02:37 — ИА Регнум. Молдавия поддержит «усилия Украины в преодолении кризиса в Донбасе, и в решении Крымского вопроса». Об этом заявил на Форуме по безопасности в Киеве премьер-министр Павел Филип, передает корреспондент ИА REGNUM.

President.gov.ua Украинско-молдавские переговоры в Киеве

Он подчеркнул, что Украина должна «восстановить независимость и территориальную целостность» посредством политических и дипломатических средств.

«В условиях существующих рисков безопасности» Молдавия и Украина, по его словам, должны развивать сотрудничество с ЕС, в том числе в рамках «Восточного партнерства», и бороться с «российской пропагандой».

«Нам необходимы более четкие и сильные обязательства в решении кризисных ситуаций в регионе», — подчеркнул Павел Филип.