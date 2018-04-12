Молдавия «убедит» Украину дать России уйти из Приднестровья
Киев, 13 апреля, 2018, 02:29 — ИА Регнум. Молдавия считает, что российские военные, обеспечивающие мир в Приднестровье, являются «наиболее серьезным риском для безопасности в регионе». Об этом заявил на Форуме по безопасности в Киеве премьер-министр Павел Филип, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Присутствие иностранных военных сил является серьезным препятствием на пути мирного урегулирования конфликтных ситуаций, учитывая, что они способствуют консервации конфликтных ситуаций, поощряя деструктивные силы упорно продвигать их сепаратистские планы», — заявил молдавский премьер.
Филип подчеркнул, что Молдавия «последовательно выступает за безоговорочный вывод российских войск с ее территории и за трансформацию нынешней миротворческой операции на Днестре в многонациональную гражданскую миссию с международным мандатом».
Он выразил уверенность, что у Кишинева найдется «достаточно возможностей убедить наших украинских друзей сделать коридор, чтобы можно было вывезти вооружения и боеприпасы, которые все еще сохраняются в Приднестровье».
Филип также выступил за разработку и принятие «специального правового статуса для Приднестровья» в составе Молдавии, который при этом «послужит гарантией, что наше будущее реинтегрированное государство будет жизнеспособным и следовать по пути демократических реформ и европейской интеграции».
Как это можно «гарантировать», с учетом что даже в самой Молдавии половина населения выступает за курс на евразийскую интеграцию, молдавский премьер не уточнил.
ИА REGNUM напоминает, что Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».
Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинёв до сих пор не объявил.