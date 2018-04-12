Киев, 13 апреля, 2018, 02:29 — ИА Регнум. Молдавия считает, что российские военные, обеспечивающие мир в Приднестровье, являются «наиболее серьезным риском для безопасности в регионе». Об этом заявил на Форуме по безопасности в Киеве премьер-министр Павел Филип, передает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Российские миротворцы в Приднестровье

«Присутствие иностранных военных сил является серьезным препятствием на пути мирного урегулирования конфликтных ситуаций, учитывая, что они способствуют консервации конфликтных ситуаций, поощряя деструктивные силы упорно продвигать их сепаратистские планы», — заявил молдавский премьер.

Филип подчеркнул, что Молдавия «последовательно выступает за безоговорочный вывод российских войск с ее территории и за трансформацию нынешней миротворческой операции на Днестре в многонациональную гражданскую миссию с международным мандатом».

Он выразил уверенность, что у Кишинева найдется «достаточно возможностей убедить наших украинских друзей сделать коридор, чтобы можно было вывезти вооружения и боеприпасы, которые все еще сохраняются в Приднестровье».

Филип также выступил за разработку и принятие «специального правового статуса для Приднестровья» в составе Молдавии, который при этом «послужит гарантией, что наше будущее реинтегрированное государство будет жизнеспособным и следовать по пути демократических реформ и европейской интеграции».

Как это можно «гарантировать», с учетом что даже в самой Молдавии половина населения выступает за курс на евразийскую интеграцию, молдавский премьер не уточнил.

ИА REGNUM напоминает, что Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинёв до сих пор не объявил.