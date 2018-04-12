Лондон, 13 апреля, 2018, 02:03 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провели очередные телефонные переговоры, посвященные якобы произведенной химической атаке в сирийской Думе, 12 апреля передает агентство Reuters.

White House Дональд Трамп и Тереза Мэй

«Они согласились с тем, что крайне важно, чтобы использование химического оружия не оставалось без внимания, и подчеркнули необходимость сдерживания дальнейшего использования химического оружия режимом Асада», — говорится в заявлении офиса премьер-министра Мэй.

Также заявляется, что Трамп и Мэй «согласились продолжать тесное сотрудничество для формирования международного ответа».

В заявлении не уточняется, прибудут ли в Сирию «красивые и умные» ракеты США и готов ли Лондон к новому «ультиматуму» в отношении России.

Напомним, США и их союзники неоднократно заявляли об ответственности «режима Асада», России и Ирана за несуществующую «химатаку» в сирийской Думе.

Как передавало ИА REGNUM, 11 апреля Трамп обратился к России из своего «Твиттера» — президент США посоветовал «приготовиться» к удару по Сирии «красивыми и умными» американскими ракетами.

На следующий день, 12 апреля, Трамп пояснил, что не называл конкретных сроков возможного удара по Сирии.