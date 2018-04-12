Москва, 13 апреля, 2018, 02:01 — ИА Регнум. Идея исключения России из Совета Безопасности ООН гибельна для этой международной организации, 13 апреля написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Neptuul Зал заседаний Совета Безопасности ООН

«Исключить Россию из СБ ООН? Это равнозначно уничтожению самой ООН и принципов, на которых она зиждется. Это будет уже не ООН, а вторая НАТО».

Напомним, идея исключения России из СБ ООН не раз звучала со стороны западных «партнеров». Тема проблематизации участия РФ в СБ ООН возникла в связи с тем, что 10 апреля Россия заветировала очередную антисирийскую резолюцию.

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11 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя сказал, что этот шаг невозможен без желания самой России, то есть такого никогда не произойдет.

12 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобная идея — «полное безумие». В интервью телеканалу «Совершенно секретно» дипломат заявила:

«Поэтому механизм Совбеза даже тогда был запущен и был создан таким образом, чтобы никогда ни одна группа стран, ни одна конкретная страна, какой бы богатой, мощной, сильной, замечательной она ни была, не смогла узурпировать эту власть».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Небензя заявил, что Россия созывает открытое заседание СБ ООН в связи с ситуацией вокруг Сирии. Как сказал российский дипломат, речь идет об угрозе миру.