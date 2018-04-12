Ереван, 13 апреля, 2018, 00:56 — ИА Регнум. Министр юстиции Армении Давид Арутюнян считает доклад правозащитной организации Freedom House «ангажированным» и «содержащим противоречащие друг другу положения».

Авторитаризм

В опубликованном 11 апреля докладе Freedom House отмечает, что в сфере демократии Армения потеряла свои позиции по сравнению с прошлым годом и сегодня, подобно ряду других стран Евразийского региона, стоит перед угрозой авторитаризма. В отличие от предыдущих докладов, на этот раз особого внимания заслужило возможное продление правления Сержа Саргсяна. Так, Армения входит в число стран, где главный политический деятель управляет либо из-за кулис, либо имеет неписаную власть, которая существенно превышает полномочия, предоставленные ему законом.

«Безусловно, Freedom House — авторитетная организация, хотя не все ее доклады оставляют впечатление абсолютно объективных. Там, как правило, есть над чем задуматься, — сказал Давид Арутюнян. — При внимательном изучении этого доклада можно с удивлением обнаружить противоречащие друг другу положения. Например, если Серж Саргсян выдвинет свою кандидатуру на пост премьер-министра, это приведет к авторитарному режиму, а если не выдвинет, то это станет правлением исполнительной власти по умолчанию, то есть не ходи ни влево, ни вправо. Другой пример, говорится о «Сасна црер». Изучите этот доклад и посмотрите, упоминается ли хотя бы в одном месте тот факт, что группа «Сасна црер» совершила вооруженное нападение? Мне найти не удалось».

Оценивая 10 лет президентства Сержа Саргсяна, Freedom House констатировала, что это за этот период индекс демократизации Армении снизился.

«С сожалением должен отметить, что это первый доклад Freedom House, который радикально отклонился от той классической методологии, которую они применяли. Я никогда прежде не видел докладов, в которых навешивали бы ярлыки на людей, политических деятелей. Критика была, но навешивание ярлыков — никогда», — отметил Арутюнян.