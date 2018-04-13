Углич, Ярославская область, 13 апреля, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Программа предстоящего фестиваля включает четыре направления — современная фотография, фотожурналистика, школа фотографии, классики российской фотографии.

Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» «Фотопарад в Угличе»

Основной темой в этом году станет «Современная фотография». Куратор Екатерина Богачевская предлагает для обсуждения проблему «границ». На первый взгляд, современный мир «безграничен», однако современное искусство по-разному смотрит на этот феномен. В то время как одни авторы реализуются в строгих канонах жанров, другие, напротив, объединяют жанры и стили, экспериментируя и импровизируя. В 2018 году на «Фотопараде в Угличе» представят лекции и мастер-классы такие мастера как Мэс Грив (Mads Greve), руководитель Датской Школы Медиа и Журналистики, Таня Хабджука (Tanya Habjouqa), независимый фотограф, журналист и член-основатель агентств Rawiya, документальный фотограф Сергей Строителев, фотограф и блогер Дмитрий Марков и другие.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мастера фотопарада

Направление «Фотожурналистика» будет курировать Богдана Ващенко. Вместе с фотографом National Geographic Виктором Лягушкиным, аэрофотографом Сергеем Семеновым, юристом в области авторского права Владом Багно, фотодиректором журнала «Русский репортер» Валерием Дзялошинским, участникам фестиваля предлагается обсудить аспекты работы фотографа как с печатными СМИ, так и в сети Интернет. Традиционно на фестивале будет открыта «Школа фотографии». Участники фестиваля с самым разным уровнем владения фоторемеслом смогут научиться новому и повысить свой профессиональный уровень под руководством мастеров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зона макро-съёмки

Новички освоят работы с фототехникой и узнают общие правила фотокомпозиции. Более опытные фотографы смогут послушать лекции о цвете в фотографии или визуальных особенностях современных снимков.

Углич посетят классики отечественной фотографии: Владимир Вяткин, Георгий Пинхасов, Игорь Гаврилов, Александр Китаев. Мастера расскажут о классической фотографии, ее эстетической и эмоциональной составляющей.

Партнеры фестиваля — Olympus, Manfrotto, Profoto и другие — запланировали практические мастер-классы и воркшопы. Суббота 4 августа будет полноценным лекционным днем.

Портфолио-ревю с мастерами пройдёт вечером 3 августа, все желающие смогут предложить свои фотоработы на рассмотрение и получить отзыв мастера.

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытое портфолио-ревю

У фотоклубов и фотошкол впервые есть возможность подать коллективные заявки на участие в фестивале.

В преддверии фестиваля проходит конкурс фотографии «Точка на карте. Возможность будущего». Участвовать в нем могут работы, снятые в малых городах и небольших населенных пунктах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дронов запускают в небо

Международный фотофестиваль проводится в Угличе ежегодно в начале августа. Генеральным партнером выступает компания Olympus.