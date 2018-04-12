Вашингтон, 12 апреля, 2018, 23:40 — ИА Регнум. Дипломаты Франции, Германии и Великобритании считают, что президент США Дональд Трамп может сохранить ядерное соглашение с Ираном, 12 апреля передает агентство Reuters.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Мы чувствуем, что добились значительного прогресса в отношении беспокойства президента (Трампа — прим. ИА REGNUM ) и пришли к соглашению», — заявили журналистам Reuters дипломаты ЕС.

За день до заявления, 11 апреля, представители ЕС встречались с представителями Государственного департамента США.

Отметим, по мнению ряда экспертов, в том числе в области психиатрии, последние заявления президента Трампа, посвященные возможности ракетного удара по Сирии, свидетельствуют о его непредсказуемости близкой к неадекватности.

В этом смысле Трамп действительно «может все». В том числе, сохранить ядерную сделку с Ираном — страной, которую он ранее называл «террористическим государством номер один».

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