Самара, 12 апреля, 2018, 23:25 — ИА Регнум. Один из задержанных в Самаре офицер управления ФСБ в ходе судебного заседания заявил об изъятии у него 80 млн рублей. Из этих средств 20 млн рублей накопила его семья.

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«У меня было изъято около 80 млн руб. Там более 20-ти млн накопила семья, остальная сумма получена», — цитирует задержанного «ВолгаНьюс».

При этом офицер УФСБ заявил судье, что не отрицает свою причастность к преступлению.

«Я не отрицаю, но я хотел сказать, что я не такой социально-опасный объект. Это во-первых. А во-вторых, учитывая мои служебные характеристики, за 32 года у меня ни одного взыскания», — отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 11 апреля в Самаре были задержаны двое сотрудников управления «М» УФСБ по Самарской области в чине полковников.

По версии следствия, подозреваемые получили более 2,5 млн рублей от руководства одной из коммерческих фирм за непринятие мер по выявлению нарушений в деятельности принадлежащих компании перевалочных баз нефти.

Суд в отношении задержанных избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.