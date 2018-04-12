Париж, 12 апреля, 2018, 23:39 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Франции есть доказательства причастности «сирийского режима» к якобы произведенной химической атаке в Думе, 12 апреля передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Макрон не пояснил, какие именно доказательства имеет Франция и что они доказывают. Однако он отметил, что он будет бороться с «режимом, который считает, что все разрешено».

Напомним, президент Франции Макрон заявил о возможности удара по правительственным объектам в Сирии в ответ на «химатаку» в Думе еще 10 апреля.

Днем позже, 11 апреля, заявление о том, что в ближайшем будущем по Сирии будет нанесен ракетный удар, сделал президент США Дональд Трамп.

Еще через день, 12 апреля, Трамп дезавуировал собственное заявление — он сообщил, что «не говорил, когда именно произойдёт удар по Сирии. Может быть, очень скоро, а может, и совсем нескоро!»

При этом самой «химатаки» в Думе просто не было — информация о якобы сброшенной якобы правительственным вертолетом канистре с хлором многократно опровергнута врачами, официальными лицами и экспертами.