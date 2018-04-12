Вашингтон, 12 апреля, 2018, 22:59 — ИА Регнум. В образцах анализов жертв предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума обнаружили следы нервно-паралитического отравляющего вещества. Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вброс

По информации СМИ, в распоряжении властей США есть анализы крови и мочи людей, проживавших в районе предполагаемого инцидента.

Источники утверждают, что образцы дали положительный результат на нервно-паралитическое вещество и хлор. При этом анализы не показывают, использовался ли газ зарин.

Напомним, 7 апреля боевики, находившиеся в городе Дума, заявили о химической атаке, якобы совершённой правительственными силами Сирии. К распространению данной информации подключились неправительственные организации, включая «Белые каски».

Врачи и официальные лица в Думе, Министерство обороны России опровергли эти сообщения. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии не обнаружили ни каких-либо следов применения отравляющих веществ, ни пострадавших от химических веществ в больницах Думы.

Единственным «доказательством» предполагаемой химической атаки на данный момент является видео сомнительного содержания, якобы сделанное после инцидента в Думе. На его основании президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести ракетный удар по Сирии.