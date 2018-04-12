Могадишо, 12 апреля, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Бомба взорвалась на футбольном стадионе в Сомали, погибли и пострадали болельщики, 12 апреля передает агентство Associated Press.

U.S. Marine Corps Взрыв

Теракт произошел в портовом городе Бараве на юге Сомали, некогда бывшем оплотом боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По информации военных, в результате атаки погибли пятеро человек, восемь человек были госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Также сообщается, что бомба была заранее установлена на футбольном стадионе.

Напомним, большую часть терактов в Сомали совершает радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), связанная с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В частности, «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ответственна за один из самых кровопролитных терактов в истории Африки — 14 октября 2017 года в результате взрыва двух заминированных автомобилей в Могадишо погибли 512 человек, сотни получили ранения.

Читайте также: Исламисты устроили двойной теракт в Сомали