Саранск, 12 апреля, 2018, 22:53 — ИА Регнум. 12 апреля в селе Паево Кадошкинского района Мордовии произошло подтопление талыми водами 36 приусадебных участков, в расположенных на них домах проживают 65 человек. В строениях воды нет, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Пресс-служба управления МЧС по Мордовии Паводок в селе Паево

По данным ведомства, эвакуация населения не требуется. На случай ухудшения обстановки в селе подготовлено 4 плавательных средства. Пункт временного размещения, расположенный в здании начальной школы, в случае необходимости может принять 150 человек.

Всего на территории республики в зону подтопления попали 42 приусадебных участка. Учебный и рабочий процессы не нарушены, эвакуация не требуется, вновь подчеркнули в МЧС. Отрезанной остается только улица Замокша в селе Русское Маскино, где организована лодочная переправа.

На случай осложнения обстановки предусмотрены пункты временного размещения населения. Готовы к развертыванию 46 стационарных пунктов временного размещения для пострадавшего населения вместимостью 11 тыс. человек. Подготовлены места для отгона крупного рогатого скота в 18 муниципальных районах. Спланировано выделение 278 единиц транспортных средств.

На случай усиления паводка готовы к реагированию 3 769 человек личного состава, 653 единицы техники, 1 787 плавсредств, 18 беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на 11 апреля в Мордовии затоплены 17 из 19 низководных мостов. Затопление переправ сохраняется и 12 апреля. Продолжают функционировать два моста в Большеберезниковском районе региона.