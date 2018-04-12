Саранск, 12 апреля, 2018, 22:35 — ИА Регнум. В Мордовии по результатам конкурсного отбора выберут службы такси для работы в рамках чемпионата мира по футболу. Соответствующие документы опубликовало министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Согласно конкурсной документации, службы такси будут выбраны из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей комиссией, в состав которой войдут семь человек.

К участникам конкурса предъявят ряд требований. В частности, такси должны иметь техническую возможность оплаты проезда по карте; необходимо иметь возможность заказа автомобиля через интернет или мобильное приложение на русском и английском языках; оператор службы должен владеть английским на уровне не ниже intermediate или иметь возможность перевода в реальном времени; автомобили должны быть оборудованы системой климат-контроля или кондиционером; транспортные средства должны быть не старше пяти лет; машины должны быть оборудованы системой отслеживания; иметь экологический класс транспортного средства не ниже 4.

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В ходе конкурсного отбора претенденты должны будут предоставить фотографии транспортных средств с четырех ракурсов, а также фото интерьеров автомобилей. В заявке на участие должны быть указаны конкретные водители и конкретные автомобили, которых планируется задействовать.

Компании, прошедшие конкурсный отбор, будут включены в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и их транспортных средств в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и иметь право проезда в зоны, прилегающие к аэропорту, стадиону, фан-зоне, железнодорожным и автовокзалам Саранска и Рузаевки. Но включение в реестр не даст права проезда в периметр безопасности стадиона.

Конкурсный отбор будет проводиться до 31 мая.

Напомним, в рамках подготовки к мундиалю в ноябре 2016 года в троллейбусах и автобусах Саранска установили специальные автоинформаторы, которые дублируют названия остановок на английском языке. В декабре 2017 года после проведения жеребьевки глава столицы Мордовии Петр Тултаев распорядился внести корректировки в программу подготовки города ко встрече гостей с учетом национальных особенностей сборных, которые проведут матчи на стадионе «Мордовия-Арена».

"Нам нужно сделать разговорники с минимальным перечнем слов — приветствий на английском и испанском языках для водителей такси. Также надо рассмотреть возможность перевода на испанский язык навигацию в районе стадиона, аэропорта и объявления остановок в общественном транспорте», — сказал глава Саранска.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, тестовые матчи на стадионе «Мордовия Арена» состоятся 21 апреля, 4 и 16 мая. Футбольный клуб «Мордовия» встретится с ФК «Зенит» (Ижевск), ФК «Камаз» (Набережные челны) и командой «Сызрань-2003».

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В рамках мундиаля в Саранске состоятся четыре матча группового этапа: 16, 19, 25 и 28 июня. Встретятся сборные Дании и Перу, Колумбии и Японии, Ирана и Португалии, Панамы и Туниса.