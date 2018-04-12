Нью-Йорк, США, 12 апреля, 2018, 22:15 — ИА Регнум. Россия намерена созвать открытое заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения угрозы миру в связи с ситуацией вокруг Сирии. Об этом 12 апреля сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

U.S. Department of State Заседание Совета Безопасности ООН

«Мы в ближайшее время попросим Совет Безопасности созвать открытое заседание с участием Генерального секретаря ООН, чтобы обсудить эту тему», — приводит его слова телеканал RT.

Российский дипломат отметил, что состоявшихся ранее консультаций в СБ ООН «недостаточно».

Как передавало ИА REGNUM, 10 апреля Совет Безопасности ООН не принял ни российский, ни американский проекты резолюции об учреждении механизма расследования химических атак в Сирии.

Также СБ ООН не смог принять подготовленный Швецией и дополненный Россией компромиссный проект резолюции об отправке экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийский город Дума для расследования предполагаемой химической атаки.