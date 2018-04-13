Липецк, 13 апреля, 2018, 09:02 — ИА Регнум. В Липецке приостановлена деятельность детских игровых комнат в ТРЦ «Малибу» и ТРЦ «Москва». Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, причиной стали нарушения требований пожарной безопасности.

Марина Каширская ИА REGNUM Пожарная безопасность

Кроме того, что торгово-развлекательных центрах нарушались правила пожарной безопасности, детские игровые комнаты в них располагаются на третьем этаже — а это запрещено действующим законодательством.

Районный прокурор обратился в суд с требованием запретить деятельность игровых комнат на третьем этаже ТРЦ. Обеспечительной мерой по иску стала приостановка их работы до вынесения судебного решения. Суд эти требования удовлетворил.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проверки торговых центров и мест массового пребывания людей в Липецкой области пока дают неутешительные результаты: в 173 ранее проверенных учреждениях было обнаружено более 830 нарушений. Проверки обернулись почти двумя сотнями прокурорских представлений, 282 административными делами и 23 судебными исками.

Тем временем внеплановые проверки продолжаются по всему региону. Например, прокуратура Становлянского района нашла нарушения требований пожарной безопасности в Центре дополнительного образования детей, Координационно-методическом центре культуры и досуга Становлянского района и в бассейне «Дельфин» села Становое. Там в тренажерном зале была нарушена изоляция электропровода, на светильниках не было защитных колпаков, а персонал не знал, как вести себя в условиях чрезвычайной ситуации. В отношении руководителей всех трех учреждений возбуждены административные дела по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».