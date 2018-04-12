Вашингтон, 12 апреля, 2018, 21:57 — ИА Регнум. Если Белый дом примет решение нанести удар по Сирии, то целями будут восемь объектов, сообщает 12 апреля телеканал NBC со ссылкой на неназванный источник.

U.S. Air Force Бомбардировка

По утверждению телеканала, США могут нанести удары по двум военным авиабазам, исследовательскому центру и некоему предприятию, которое по неизвестным причинам считают производителем химического оружия.

Напомним, 12 апреля министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что решение о нанесении удара по Сирии еще не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил о намерении нанести удар по объектам в Сирии в ответ на ничем не подтвержденные сообщения в соцсетях о применении Дамаском отравляющих веществ в Восточной Гуте.

Генштаб ВС России неоднократно предупреждал о запланированных террористами провокациях с отравлящими веществами, которые Вашингтон использует как повод для военного удара по Сирии.

Российские военные официально заявили, что в ответ на американский удар будут уничтожать атакующие самолеты и боевые корабли США.