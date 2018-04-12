Саратов, 12 апреля, 2018, 21:49 — ИА Регнум. На территории двух районов Саратовской области — Петровского и Романовского — действует режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком. Проведены все запланированные превентивные подрывы льда, сообщили ИА REGNUM в управлении МЧС по Саратовской области.

Пресс-служба управления МЧС по Саратовской области Разлив рек

В целях оценки паводковой обстановки заместитель председателя правительства Саратовской области Александр Буренин и глава регионального управления МЧС Игорь Качев на вертолете МИ-8 совершили облет паводкоопасных районов Правобережья. Были осмотрены девять муниципальных районов — Петровский, Аткарский, Аркадакский, Романовский, Балашовский, Калининский, Лысогорский, Татищевский и Саратовский.

Пресс-служба управления МЧС по Саратовской области Саратовская область с вертолета

По словам Буренина, в Петровске сложилась серьезная паводковая ситуация. Это подтвердил и облет территории района. Уровень воды в реке Медведица достиг отметки 370 см. Подтоплена островная часть города, 640 придомовых территорий. Работают восемь лодочных переправ.

По данным администрации Петровского района, мониторинг ситуации проводится в круглосуточном режиме и находится под контролем руководства. Жители, проживающие в подтопляемой зоне, дважды в день получают оповещения через систему «Вестник», на мобильные и стационарные телефоны. На случай экстренной эвакуации жителей подготовлены три пункта временного размещения и койко-места в районной больнице.

Пресс-служба управления МЧС по Саратовской области Уровень воды в реке Медведица

Накануне режим ЧС был введен в Аткарске, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве. Из-за таяния снега, разлива рек Аткара и Медведица подтоплено 155 домов, эвакуировано более 160 человек. Уровень воды в реке Медведица составляет 6,57 метра, Аткара — 5,38 метра, что превышает уровень последнего большого наводнения, которое было в Аткарске в 2004 году — 5,3 метра.

«Когда такое наводнение, лучше переместиться в пункты эвакуации, переждать два-три дня, а не рисковать. Все, что необходимо в такой ситуации, будет сделано. Одни вы не останетесь. В любое время суток к вам готовы прийти на помощь. Ситуация сложная во многих районах, еще не начался сильный паводок в Заволжье, трудности есть в Романовке, Петровске», — отметил глава Саратовской области Валерий Радаев. Также он добавил, что при такой подпитке паводок будет усиливаться. Радаев заверил, что власти помогут всем пострадавшим от паводка.

Пресс-служба правительства Саратовской области Губернатор Валерий Радаев в Аткарске

По словам местных жителей, подобные крупные потопы фиксировались в 1994 и 2004 годах, сообщает ИА «Свободные новости». Однако местные жители отмечают, что после крупных паводков власти не предпринимают никаких мер для регулирования уровня воды. Люди боятся покидать свои дома, живут на чердаках. А компенсаций, которые власти платят в итоге за подтопленные дома, не хватит на ремонт, считают жители.