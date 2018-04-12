Вашингтон, 12 апреля, 2018, 21:35 — ИА Регнум. Директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео, который вскоре официально станет государственным секретарем, заявил, что несколько недель назад в результате вооруженного столкновения на востоке Сирии погибли «пара сотен» русских. Такое заявление Помпео сделал сегодня, 12 апреля, в сенате конгресса США на слушаниях, посвященных его назначению на пост государственного секретаря.

Mark Taylor Майк Помпео

«Пару недель назад в Сирии русские повстречались с достойным противником, и пара сотен погибла», — сказал Помпео.

О чем именно идёт речь, Помпео не уточнил.

По всей видимости, он имел в виду инцидент, произошедший в феврале этого года на востоке Сирии.

Тогда отряд российских воинов ЧВК совместно с иранскими, иракскими и афганскими бойцами атаковали позиции сирийских курдов, поддерживаемых США, в районе нефтяных полей «Коноко». По данным СМИ, среди наступавших была группа «Охотники на ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), под вывеской которых якобы действуют в Сирии части российской ЧВК Вагнера.

Данные о потерях среди атакующих, которые попали под удар стратегической авиации США, разнятся. Российские СМИ со ссылкой на источники сообщают об 11 погибших российских воинов ЧВК. Западные СМИ говорят о сотнях погибших.