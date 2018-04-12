Нью-Йорк, США, 12 апреля, 2018, 21:32 — ИА Регнум. Угрозы Вашингтона нанести удар по Сирии являются откровенным нарушением Устава ООН, заявил 12 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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По мнению российского представителя, нарушением Устава ООН фактически является даже угроза односторонних действий в обход решения Совета Безопасности.

Василий Небензя подчеркнул, что Россия надеется на то, что точка невозврата в ситуации, сложившейся вокруг Сирии, не будет пройдена, и призвал США воздержаться от реализации своих угроз.

«Это явное нарушение Устава ООН: угроза международному миру и безопасности является нарушением Устава ООН. Мы крайне обеспокоены ситуацией и опасной эскалацией. Мы надеемся, что точка невозврата не будет пройдена, что США и их союзники воздержатся от военных действий против суверенного государства», — сказал Василий Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Совет Безопасности ООН по инициативе Боливии провел закрытые консультации по ситуации вокруг Сирии и усилению угроз односторонних действий.

Василий Небензя заявил, что на этих консультациях предполагалось обсудить «агрессивную политику отдельных постоянных членов Совета, приготовления, которые они делают».

Напомним, официальный Вашингтон продолжает делать заявления о намерении ударить по Сирии якобы в отместку за мнимое применение сирийской армией отравляющих веществ в пригороде Дамаска Восточная Гута.