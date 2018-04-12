Гаага, Нидерланды, 12 апреля, 2018, 21:07 — ИА Регнум. Группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направилась в Сирию для расследования предполагаемой химической атаке в городе Дума в Восточной Гуте, сообщатся 12 апреля в официальном микроблоге организации в Twitter.

В противогазе

«Подтверждаем, что команда миссии ОЗХО по установлению фактов находится на пути в Сирию и начнёт свою работу в субботу, 14 апреля», — говорится в сообщении.

C просьбой о срочном проведении расследования предполагаемого инцидента в Думе к ОЗХО обратился официальный Дамаск.

Сирийское руководство настаивает на том, чтобы эксперты организации побывали на территории, где якобы произошла химическая атака на мирных жителей. Безопасность сотрудников миссии будет обеспечена командованием российского контингента в Сирии.

Напомним, о «химической атаке» в Думе заявили 7 апреля находившиеся в городе боевики. К распространению данной информации подключились неправительственные организации, включая «Белые каски».

Врачи и официальные лица в Думе, Министерство обороны России опровергли эти сообщения. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии не обнаружили ни каких-либо следов применения отравляющих веществ, ни пострадавших от химических веществ в больницах Думы.