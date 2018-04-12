Киев, 12 апреля, 2018, 21:03 — ИА Регнум. Украинский суд отправил материалы по делу экипажа сейнера «Норд» на доработку пограничникам, сообщает 12 апреля украинский официальный портал «Судебная власть».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Дергачевский районный суд Харьковской области счел предоставленные пограничниками материалы об административном правонарушении экипажа сейнера «Норд» неполными.

«При подготовке к рассмотрению дела судьей установлено, что в административном материале отсутствуют сведения, необходимые для решения дела… Административные материалы возвращены в отдел пограничной службы «Дергачи» Харьковского пограничного отряда Восточного регионального управления государственной пограничной службы Украины для надлежащего оформления», — сообщает портал.

Таким образом, судьба российских рыбаков, незаконно захваченных украинскими пограничниками в Азовском море, продолжает оставаться неопределенной.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта украинскими пограничниками был захвачен сейнер «Норд» под флагом России с 10 членами экипажа на борту. Все члены экипажа имели при себе российские паспорта, которые были у них изъяты украинскими силовиками. Госпогранслужба Украины заявляет, что считает «Норд» украинским судном, а его экипаж считает украинцами. При этом официальный Киев не допускает российских дипломатов к захваченным гражданам России.