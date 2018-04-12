Москва, 12 апреля, 2018, 20:58 — ИА Регнум. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании президиума Генсовета партии обратил внимание на недопустимость индексации пенсий руководителям Камчатского края и Заксобрания. Он сообщил, что партия разбирается в данной ситуации и возьмёт ее на личный контроль.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Считаю неприемлемым такое решение, которое было принято региональными властями. В данном случае речь идет о Камчатском крае, где губернатор подписал закон, принятый закособранием, согласно которому будет применен повышающий коэффициент при расчете пенсий госслужащим в регионе. Региональные власти не слышат ни Президента, ни Председателя Партии. В этой ситуации мы будем разбираться, я беру ее на личный контроль», — заявил Андрей Турчак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 9 апреля, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подписал закон, который позволит применять повышающие коэффициенты при расчете пенсий госслужащих субъекта РФ.

С учетом принятых изменений пенсии первых лиц края могут вырасти более чем в два раза — примерно до 150 тысяч рублей в месяц.

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