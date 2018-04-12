Астана, 12 апреля, 2018, 21:17 — ИА Регнум. Казахстанские банки от кибератак спасает то, что хакеры больше обращают внимание на слабо защищенные небольшие российские банки, сообщает 12 апреля Zakon. kz со ссылкой на главного архитектора-разработчика, руководителя лаборатории исследования вредоносного кода республиканского государственного предприятия «Государственная техническая служба» Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Олега Биля.

Кибератака

По его данным, ожидается развитие хакерских атак на информационные системы казахстанских банков. Биль отметил, что сбылся его прошлогодний прогноз относительно хакерских атак на банки, включая все сектора.

Главный архитектор-разработчик добавил, что хакеры научились обходить изолированные сети. В частности, с помощью вируса «Дестроер» в Южной Корее была выведена из строя крупная компания.

Биль также обратил внимание, что сбылся прогноз лаборатории относительно применения законных утилит в атаках и взлома сайтов с целью последующего развития кибератаки.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года банки второго уровня Казахстана подверглись массированной DDoS-атаке, в результате которой для клиентов были заблокированы интернет-ресурсы банков. В государственно-технической службе КНБ уточнили, что кибератака происходила из-за рубежа.

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