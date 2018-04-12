Крестцы, Новгородская область, 12 апреля, 2018, 20:50 — ИА Регнум. В посёлке Крестцы Новгородской области, по данным на сегодняшний день, 12 апреля, из-за повышения уровня воды в реке Холова подтоплены около 60 приусадебных участков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, на месте работает оперативная группа управления, ведётся мониторинг обстановки, спасатели совершают подворовые обходы граждан.

53.mchs.gov.ru Паводок в посёлке Крестцы Новгородской области

В районном центре введён режим повышенной готовности. Пострадавших от половодья местных жителей готовы эвакуировать в гостиницу «Лесная» — она может принять до 200 человек.

«В настоящее время ситуация стабильна, силы и средства к реагированию готовы. В случае ухудшения ситуации, для усиления сил и средств муниципального звена областной территориальной подсистемы РС ЧС в готовности находится аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Новгородской области», — сообщили в управлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уровень воды в Холове резко поднялся 11 апреля, когда подтопленными оказались 30 дворов. Нынешней весной паводок особо угрожает населённым пунктам в шести районах области, уровень воды в реках ожидается выше среднемноголетних значений.