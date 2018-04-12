Чебоксары, 12 апреля, 2018, 20:48 — ИА Регнум. На территории Чувашии в результате паводка подтопленным остается один населенный пункт — деревня Татарские Тимяши в Батыревском районе. В Алатыре вода подошла к четырём домам в посёлке Зеленый. В Урмарском районе паводковые воды залили несколько огородов в деревне Козыльяры, в Цивильском районе реки подтоплена дорога в детский оздоровительный лагерь «Звездный». Об этом сообщают муниципалитеты.

Cap.ru В Батыревском районе в четырёх населенных пунктах введён режим функционирования «Чрезвычайная ситуация»

В Батыревском районе из-за частичного подтопления жилых домов и придомовых территорий в четырёх населенных пунктах введён режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», отмечают спасатели. 12 апреля вода на реке Була опустилась до основного русла, подтопленной осталась только деревня Татарские Тимяши. Жители деревень, временно эвакуированные к родственникам, возвратились домой. В настоящее время начались работы по устранению последствий паводка, оценивается ущерб, причиненный черезвычайной ситуацией.

Cap.ru Подтопление в Батыревском районе

В муниципалитете отмечают, что в целях оказания помощи населению, оказавшемуся в подтопленных зонах, организована эвакуация жителей, скотины. Во время паводка три населенных пункта были отрезаны от основных дорог жизнеобеспечения населения — в связи с этим, организованы временные переправы для обеспечения населения необходимыми продуктами и питьевой водой. В местах возникновения нештатных ситуаций во время паводка организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, техники.

Для мониторинга паводковой обстановки и оказания помощи сельчанам здесь развернуты силы и средства оперативных групп — всего 71 человек личного состава и 22 единиц техники.

Cap.ru В Урмарском районе

В Алатыре вода подошла к четырём домам в посёлке Зеленый. Здесь проживают шесть человек, в том числе один ребенок. В самих жилищах воды нет. В мэрии города отмечают, что пока глубина воды незначительна, но в период активного таяния снега возможны разные варианты изменения ее уровня. Готовы плавсредства, которые будут задействованы при переправе людей. Сейчас уровень воды в реке составляет 610 см, за сутки прибыло воды на 50 см, критическое значение — 730 см.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Батыревском районе и Алатыре введён режим повышенной готовности.

В Урмарском районе в деревне Козыльяры паводковые воды залили несколько огородов, расположенных на низине деревни. В Цивильском районе реки Малый и Большой Цивиль вышли из берегов и залили пойму — в результате дорога в детский оздоровительный лагерь «Звездный» подтоплена в нескольких местах.