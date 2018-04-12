Нижний Новгород, 12 апреля, 2018, 20:42 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде на время проведения чемпионата мира по футболу планируется изменить схему движения пассажирского транспорта в центре города и на одном из крупнейших транспортных узлов города — на площади Минина. Об этом говорится в распоряжении правительства Нижегородской области, опубликованном на портале органа власти.

Антон Буслов Нижегородский троллейбус

Согласно документу, в рамках с 14 июня по 15 июля будет организован Фестиваль болельщиков FIFA, местом проведения которого как раз и станет площадь Минина, где будет фан-зона мундиаля, а также подъездные пути к этой территории.

Ключевыми датами или пиковыми днями работы названы 14, 18, 19, 21, 24, 25 и 27 июня, а также 1, 6, 10, 11, 14 и 15 июля.

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Администрации города рекомендовано: разработать изменения в организации дорожного движения (в том числе прохождения регулярных маршрутов городского пассажирского транспорта); организовать механизированную и ручную уборки, сбор и вывоз твердых бытовых отходов; демонтировать троллейбусные коммуникации в границах территории проведения Фестиваля на период подготовки и проведения мероприятия; оснастить мобильными туалетными кабинами территорию Фестиваля в соответствии с прогнозируемой нагрузкой и их обслуживание; организовать деятельность волонтеров; а также создать систему навигации на указанной площадке.

Финансироваться указанные мероприятия будут из бюджета Нижегородской области.

Работа всех систем на площади Минина будет протестирована во время Дня города 12 июня.

Напомним, первый тестовый матч новый стадион, отстроенный к чемпионату мира по футболу FIFA 2018, примет уже 15 апреля. Три тестовых матча, которые пройдут в рамках первенства Футбольной национальной лиги на нижегородском стадионе проведет футбольный клуб «Олимпиец». Соперниками нижегородской команды 15 апреля станет ФК «Зенит 2» (Санкт-Петербург), 28 апреля — ФК «Ротор» (Волгоград) и 6 мая ФК «Луч Энергия» (Владивосток).

Первый матч мундиаля назначен на 18 июня. В нем сойдутся команды Южной Кореи и Швеции. Всего же Нижний Новгород примет на своей площадке шесть матчей, в числе которых — одна восьмая и четвертьфинал чемпионата.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, во время проведения матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году в Нижнем Новгороде 133 единицы подвижного состава МП «Нижегородпассажиравтотранс» будут переданы под шаттлы.

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Муниципалитет планирует компенсировать выбывшие транспортные средства за счет резервов, частичного снятия транспортных средств с невостребованных маршрутов, а также увеличения интервалов движения на маршрутах с низким пассажиропотоком