Курган, 12 апреля, 2018, 20:42 — ИА Регнум. В Кургане междугородние перевозчики жалуются на возможные проблемы с проездом по территории Свердловской области и въездом в Екатеринбург. Ограничение будет действовать на время проведения матчей чемпионата мира по футболу.

EdTarwinski Въезд запрещён

Ограничение будет действовать с 1 по 30 июня. Оно распространяется на автобусы, которые не оснащены системой «Эра-Глонасс».

Вопрос был поднят сегодня, 12 апреля, на заседании комитета по экономической политике Курганской областной думы. Как пишет издание «Область 45», один из междугородних перевозчиков, Александр Калинин заявил о том, что для подключения к «Эре-Глонасс» необходимо заплатить порядка 25 тыс. рублей.

Скорее всего, целью таких ограничений является стремление обеспечить безопасность болельщиков на время чемпионата мира. Но сам Калинин отмечает, что все водители автобусов имеют необходимые согласования в ФСБ и необходимые допуски на объекты транспортной безопасности.

Как отмечает Александр Калинин, сейчас перевозчики пытаются решить этот вопрос. Но пока результата нет. Отметим, на помощь им пришли и представители областного правительства. О ситуации чиновники Зауралья в курсе и поднимали этот вопрос, отмечает директор областного департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов.

Добавим, на Северный автовокзал Екатеринбурга автобусы из Кургана заходят достаточно часто. Только 13 апреля в плане значится пять рейсов Екатеринбург — Курган и один транзитный: Пермь — Курган. А через Южный автовокзал Екатеринбурга в тот же день до Кургана запланировано семь автобусов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матчи чемпионата мира по футболу пройдут в том числе и в Екатеринбурге. Всего в столице Среднего Урала запланировано четыре игры.